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Тюрнев проиграл Бублику в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

20:25
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Казахстанский теннисист Александр Бублик победил россиянина Евгения Тюрнева (6:3, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Во втором раунде соперником Бублика станет еще один россиянин — Аслан Карацев.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 7) — Евгений Тюрнев (Россия, WC) — 6:3, 6:4

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