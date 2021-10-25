Тюрнев проиграл Бублику в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге
20:25
Казахстанский теннисист Александр Бублик победил россиянина Евгения Тюрнева (6:3, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 1 час 6 минут. Во втором раунде соперником Бублика станет еще один россиянин — Аслан Карацев.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан, 7) — Евгений Тюрнев (Россия, WC) — 6:3, 6:4
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю