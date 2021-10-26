Берреттини обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира в Вене
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини в первом круге турнира в Вене обыграл Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Итальянец сделал 5 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из четырех.
Во втором круге Берреттини встретится с грузином Николозом Басилашвили.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маттео Берреттини (Италия, 3) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:3), 6:3
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