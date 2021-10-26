Берреттини обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира в Вене

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в первом круге турнира в Вене обыграл Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Итальянец сделал 5 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Во втором круге Берреттини встретится с грузином Николозом Басилашвили.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, 3) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:3), 6:3