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Берреттини обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира в Вене

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Итальянский теннисист Маттео Берреттини в первом круге турнира в Вене обыграл Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Итальянец сделал 5 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Во втором круге Берреттини встретится с грузином Николозом Басилашвили.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, 3) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:3), 6:3

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Сергей Разин все материалы автора
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