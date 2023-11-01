Маррей назвал матч Медведева и Димитрова одним из лучших в туре

Британский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями от игры россиянина Даниила Медведева и Григора Димитрова из Болгарии во втором круге «мастерса» в Париже.

«Матч Медведева и Димитрова — один из лучших в туре для меня. Замечательный контраст ударов, стилей и персоналий. Два отличных спортсмена, которые потрясающе двигаются», — написал Маррей в своих соцсетях.

В первом сете матча победу одержал Димитров со счетом 6:3, вторая партия осталась за Медведевым — 7:6 (7:4).

Во время второго сета российский теннисист прервал игру из-за гула болельщиков.