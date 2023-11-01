Медведев прервал игру из-за гула болельщиков в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев остановил матч с болгарином Григором Димитровым во время второго сета.

Россиянин проиграл первый сет со счетом 3:6.

Медведев начал подавать при счете 5-5 во втором сете, в котором вел 5-2, но после попадания в сетку на первой подаче стал подносить палец к губам, пошел на свое место и сказал судье на вышке, что не будет продолжать, пока он не успокоит публику, после нескольких обменов репликами. Когда Медведев шел обратно на подачу и снова садился под гул публики, судья выписал ему предупреждение.

Игра возобновилась, перед этим Димитров обратился к Медведеву, а Даниил сказал, что к нему нет никаких вопросов.