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Сегодня, 14:46

Медведев прервал игру из-за гула болельщиков в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев остановил матч с болгарином Григором Димитровым во время второго сета.

Россиянин проиграл первый сет со счетом 3:6.

Медведев начал подавать при счете 5-5 во втором сете, в котором вел 5-2, но после попадания в сетку на первой подаче стал подносить палец к губам, пошел на свое место и сказал судье на вышке, что не будет продолжать, пока он не успокоит публику, после нескольких обменов репликами. Когда Медведев шел обратно на подачу и снова садился под гул публики, судья выписал ему предупреждение.

Игра возобновилась, перед этим Димитров обратился к Медведеву, а Даниил сказал, что к нему нет никаких вопросов.

Теннис
Григор Димитров
Даниил Медведев
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