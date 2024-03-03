Маррей надеется сыграть на еще одной Олимпиаде перед завершением карьеры

Британский теннисист Энди Маррей заявил о желании выступить на Олимпийских играх в Париже прежде, чем завершит карьеру.

«Надеюсь, у меня будет шанс сыграть на еще одной Олимпиаде. Когда наступит время, я, вероятно, что-нибудь скажу перед тем, как провести свои последние турнир и матч. Сделаю ли я это за несколько месяцев до этого — не знаю. Нет правильного способа закончить карьеру. У всех это происходит по-разному: то, что может быть правильным для Федерера, может не являться таковым для Надаля или Джоковича», — сказал Маррей.

28 февраля после поражения от француза Уго Умбера во втором круге турнира в Дубае 36-летний британец отметил, что может завершить карьеру в этом году.

На данный момент Маррей занимает 67-е место в рейтинге ATP. Он является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, также он трижды становился победителем турниров «Большого шлема».