Опелка — о дисквалификации Рублева: «Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола»

Американский теннисист Рейлли Опелка прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублева на турнире в Дубае.

«Низшая лига... Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал Опелка в соцсетях.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.