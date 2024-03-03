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3 марта, 12:37

Опелка — о дисквалификации Рублева: «Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев разговаривает с супервайзером.
Фото Reuters

Американский теннисист Рейлли Опелка прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублева на турнире в Дубае.

«Низшая лига... Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал Опелка в соцсетях.

Андрей Рублев остался недоволен судейством в&nbsp;Дубае. «Он не заслужил дисквалификацию». Теннисный мир вступился за Рублева

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.

Андрей Рублев. «Ты дебил. Как ты не видел?» Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи
Андрей Рублев
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