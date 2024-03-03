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3 марта, 15:17

Надаль ответил на вопрос о своей физической форме в преддверии турнира в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль оценил свою текущую физическую форму.

«Я не знаю, в какой я форме. Я не сыграл ни одного сета после турнира в Брисбене. У меня были как хорошие, так и плохие моменты. Самое главное для меня — это то, что я сейчас здесь, в Америке. Это уже хорошие новости. Я не знаю, какой уровень покажу в Индиан-Уэллсе, но это сегодня наименее важно. Мне необходимо просто провести несколько дней в Индиан-Уэллсе и потренироваться с профессионалами», — заявил Надаль.

«Мастерс» в США стартует 6 марта и завершится 17-го числа. Перед ним, 3-го числа, Надаль проведет выставочный матч против соотечественника Карлоса Алькараса.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил на турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. В этом же матче он получил повреждение бедра, из-за чего пропустил Открытый чемпионат Австралии-2024, а также снялся с турнира в Дохе.

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/03/rafael-nadal-unsure-of-fitness-ahead-of-return/
Теннис
Рафаэль Надаль
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