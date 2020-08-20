«Лучше забыть ту историю и двигаться дальше». Циципас рассказал о ссоре с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих отношениях с российским спортсменом Даниилом Медведевым. У них случались конфликты, в том числе и на корте. На турнире в Майами в 2018 году Медведев и Циципас устроили перепалку.

— Думаю, это единственный случай в моей жизни, когда соперник взбесил меня прямо во время матча, — рассказал Циципас в Instagram. — в Но я хочу, чтобы это все осталось в прошлом. Лучше забыть ту историю и двигаться дальше.