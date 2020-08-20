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«Лучше забыть ту историю и двигаться дальше». Циципас рассказал о ссоре с Медведевым

13:29
Стефанос Циципас. Фото Instagram.
Стефанос Циципас. Фото Instagram.
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих отношениях с российским спортсменом Даниилом Медведевым. У них случались конфликты, в том числе и на корте. На турнире в Майами в 2018 году Медведев и Циципас устроили перепалку.

— Думаю, это единственный случай в моей жизни, когда соперник взбесил меня прямо во время матча, — рассказал Циципас в Instagram. — в Но я хочу, чтобы это все осталось в прошлом. Лучше забыть ту историю и двигаться дальше.

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