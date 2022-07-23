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Музетти — о победе над Черундоло в Гамбурге: «Я не ожидал, что попаду здесь в финал»

Музетти не ожидал, что выйдет в финал турнира в Гамбурге
Алексей Еремин
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над аргентинцем Франсиско Черундоло (6:3, 7:6) в полуфинале турнира в Гамбурге (Германия).

«Это очень много значит для меня, — цитирует Музетти ATP Tour. — Для меня это стало неожиданностью, потому что на прошлой неделе в Бостаде я не показывал свой лучший теннис, поэтому я не думал, что попаду здесь в финал. Это было непросто, потому что Черундоло играл очень хорошо. Я выступал под давлением. Так что сейчас счастлив, что смог пройти в финал».

13 июля на турнире в Бостаде (Швейцария) 20-летний Музетти проиграл в первом круге турнира представителю Швейцарии Анри Лааксонену (2:6, 6:3, 4:6).

В финале турнира в Гамбурге итальянец сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Молчан (Словакия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/musetti-cerundolo-hamburg-2022-sf
Теннис
Карлос Алькарас
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