Музетти не ожидал, что выйдет в финал турнира в Гамбурге

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над аргентинцем Франсиско Черундоло (6:3, 7:6) в полуфинале турнира в Гамбурге (Германия).

«Это очень много значит для меня, — цитирует Музетти ATP Tour. — Для меня это стало неожиданностью, потому что на прошлой неделе в Бостаде я не показывал свой лучший теннис, поэтому я не думал, что попаду здесь в финал. Это было непросто, потому что Черундоло играл очень хорошо. Я выступал под давлением. Так что сейчас счастлив, что смог пройти в финал».

13 июля на турнире в Бостаде (Швейцария) 20-летний Музетти проиграл в первом круге турнира представителю Швейцарии Анри Лааксонену (2:6, 6:3, 4:6).

В финале турнира в Гамбурге итальянец сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Молчан (Словакия).