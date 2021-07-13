Веселы вышел во второй круг турнира в Бостаде
Теннисист из Чехии Иржи Веселы вышел во второй круг турнира в шведском Бостаде. На старте соревнований он переиграл Сальваторе Карузо из Италии — 6:3, 6:2.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Иржи Веселы (Чехия, 7) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:3, 6:2
Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:2, 3:6, 6:4
Эмиль Руусувуори (Финляндия, 8) — Микаэль Имер (Швеция, WC) — 1:6, 6:4, 6:3
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — Раду Албот (Молдавия) — 4:6, 6:3, 6:0
Федерико Кория (Аргентина) — Франсиско Черундоло (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:2, 6:4
Педро Мартинес (Испания) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 7:5, 6:1
Норберт Гомбош (Словакия) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2
Артур Риндеркнех (Франция, Q) — Педру Соуза (Португалия) — 6:1, 6:1
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