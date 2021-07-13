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Веселы вышел во второй круг турнира в Бостаде

21:09
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Теннисист из Чехии Иржи Веселы вышел во второй круг турнира в шведском Бостаде. На старте соревнований он переиграл Сальваторе Карузо из Италии — 6:3, 6:2.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Иржи Веселы (Чехия, 7) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:3, 6:2

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:2, 3:6, 6:4

Эмиль Руусувуори (Финляндия, 8) — Микаэль Имер (Швеция, WC) — 1:6, 6:4, 6:3

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — Раду Албот (Молдавия) — 4:6, 6:3, 6:0

Федерико Кория (Аргентина) — Франсиско Черундоло (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:2, 6:4

Педро Мартинес (Испания) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 7:5, 6:1

Норберт Гомбош (Словакия) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2

Артур Риндеркнех (Франция, Q) — Педру Соуза (Португалия) — 6:1, 6:1

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Иван Шитик все материалы автора

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