Алькарас стал вторым финалистом турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он в двух сетах победил Алекса Молчана из Словакии — 7:6 (7:2), 6:1.

Ранее в финал пробился итальянец Лоренцо Музетти. Решающий матч пройдет в воскресенье, 24 июля.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Молчан (Словакия) — 7:6 (7:2), 6:1