Алькарас стал вторым финалистом турнира в Гамбурге
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он в двух сетах победил Алекса Молчана из Словакии — 7:6 (7:2), 6:1.
Ранее в финал пробился итальянец Лоренцо Музетти. Решающий матч пройдет в воскресенье, 24 июля.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Молчан (Словакия) — 7:6 (7:2), 6:1
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