Легечка вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме из-за снятия Корды
Чешский теннисист Иржи Легечка стал первым финалистом турнира в Уинстон-Салеме. Его соперник по полуфиналу, американец Себастьян Корда снялся с турнира.
Второй финалист определится в матче Борна Чорич (Хорватия) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 760 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Иржи Легечка (Чехия, 5) — Себастьян Корда (США, 3, WC) — 0:0 отказ 2-го игрока
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