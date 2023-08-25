Легечка вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме из-за снятия Корды

Чешский теннисист Иржи Легечка стал первым финалистом турнира в Уинстон-Салеме. Его соперник по полуфиналу, американец Себастьян Корда снялся с турнира.

Второй финалист определится в матче Борна Чорич (Хорватия) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Иржи Легечка (Чехия, 5) — Себастьян Корда (США, 3, WC) — 0:0 отказ 2-го игрока