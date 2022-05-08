Колхоф и Скупски выиграли парный «Мастерс» в Мадриде

Голландец Весли Колхоф и британец Нил Скупски одолели колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара в финале парного «Мастерса» в Мадриде.

За 2 часа 3 минуты матча Колхоф и Скупски выполнили три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали один брейк.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 7) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 5) — 6:7 (4:7), 6:4, 10:5