Карацев вышел во второй круг турнира в Риме. Его следующий соперник — Джокович
Россиянин Аслан Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Риме
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в трех сетах.
В матче второго круга турнира в Риме российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)
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