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Сегодня, 19:06

Карацев вышел во второй круг турнира в Риме. Его следующий соперник — Джокович

Россиянин Аслан Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Риме
Иван Шитик
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в трех сетах.

В матче второго круга турнира в Риме российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)

Аслан Карацев
Новак Джокович
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