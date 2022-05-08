Россиянин Аслан Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Риме. На старте соревнований он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в трех сетах.

В матче второго круга турнира в Риме российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7)