Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о выходе в финал турнира «Мастерс» в Мадриде.

«После победы над Джоковичем я насладился моментом с моей командой и семьей. Мне предстоит провести финал по-настоящему большого турнира. Я должен быть сосредоточен, чтобы показать свои лучшие стороны в этом матче», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Мадриде 19-летний испанец обыграл серба Джоковича со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). На стадии 1/4 испанец выиграл Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3).

В финале Алькарас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым 8 мая. Начало — в 19.30.