Кирьоса оштрафовали на 35 тысяч долларов за поведение в матче с Синнером на турнире в Майами

ATP оштрафовала австралийского теннисиста Ника Кирьоса на 35 тысяч долларов за поведение в матче с Янником Синнером (6:7 (3:7), 3:6) на «Мастерсе» в Майами.

Это сумма за четыре отдельных нарушения во время игры четвертого тура:

5000 долларов — нецензурная брань;

Два штрафа по 5000 долларов — неспортивное поведение;

20 000 долларов — словесное оскорбление.

Отметим, что призовые за четвертый круг, в котором выбыл Кирьос, составляют 94 575 долларов.