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Кирьоса оштрафовали на 35 тысяч долларов за поведение в матче с Синнером на турнире в Майами

Анна Горшкова
Корреспондент
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ATP оштрафовала австралийского теннисиста Ника Кирьоса на 35 тысяч долларов за поведение в матче с Янником Синнером (6:7 (3:7), 3:6) на «Мастерсе» в Майами.

Это сумма за четыре отдельных нарушения во время игры четвертого тура:

5000 долларов — нецензурная брань;
Два штрафа по 5000 долларов — неспортивное поведение;
20 000 долларов — словесное оскорбление.

Отметим, что призовые за четвертый круг, в котором выбыл Кирьос, составляют 94 575 долларов.

Источник: https://twitter.com/stu_fraser/status/1509574104428552198?s=20&t=_26AzujXeBgYjIUVVxopKA
Теннис
Ник Кирьос
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