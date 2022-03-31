Кирьоса оштрафовали на 35 тысяч долларов за поведение в матче с Синнером на турнире в Майами
ATP оштрафовала австралийского теннисиста Ника Кирьоса на 35 тысяч долларов за поведение в матче с Янником Синнером (6:7 (3:7), 3:6) на «Мастерсе» в Майами.
Это сумма за четыре отдельных нарушения во время игры четвертого тура:
5000 долларов — нецензурная брань;
Два штрафа по 5000 долларов — неспортивное поведение;
20 000 долларов — словесное оскорбление.
Отметим, что призовые за четвертый круг, в котором выбыл Кирьос, составляют 94 575 долларов.
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