Медведев проиграл Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Майами.

В четвертьфинале он проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Отметим, что в конце второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут и жаловался на боли в желудке.

Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.

В полуфинале Хуркач сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (9:7), 6:3



