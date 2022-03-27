Тарпищев прокомментировал снятие Рублева и Хачанова с турнира в Майами в парном разряде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о снятии российского дуэта Андрея Рублева и Карена Хачанова с турнира в Майами в парном разряде.

«Пары — подспорье к одиночке. Ничего удивительного в этом нет. Если они оба освободились от турнира в Майами, им выгоднее уже ехать и готовиться уже к другим планируемым соревнованиям. Но не в ущерб тренировочному процессу. Ясно, что если они играют в парах, то тренироваться им сложно. Потому что у них нет полного объема тренировочного процесса. Но они явно снялись по какой-то причине», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Сегодня, 27 марта, Рублев и Хачанов должны были сыграть с австралийцами Ником Кирьосом и Танаси Коккинакисом в матче второго круга.