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Сегодня, 18:07

Тарпищев прокомментировал снятие Рублева и Хачанова с турнира в Майами в парном разряде

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о снятии российского дуэта Андрея Рублева и Карена Хачанова с турнира в Майами в парном разряде.

«Пары — подспорье к одиночке. Ничего удивительного в этом нет. Если они оба освободились от турнира в Майами, им выгоднее уже ехать и готовиться уже к другим планируемым соревнованиям. Но не в ущерб тренировочному процессу. Ясно, что если они играют в парах, то тренироваться им сложно. Потому что у них нет полного объема тренировочного процесса. Но они явно снялись по какой-то причине», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Сегодня, 27 марта, Рублев и Хачанов должны были сыграть с австралийцами Ником Кирьосом и Танаси Коккинакисом в матче второго круга.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4648073-tarpischev-schitaet-chto-u-rublyova-i-hachanova-byla-prichina-snyatsya-s-parnogo-turnira-v-majami.html
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Майами
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