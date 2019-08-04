Кирьос обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Вашингтоне, где может встретиться с Медведевым

Австралиец Ник Кирьос в полуфинале турнира в Вашингтоне (США) обыграл грека Стефаноса Циципаса в трех сетах – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа и 8 минут. На тай-брейке Циципас уступал 1:5, отыгрался, имел матч-пойнт, но не смог его реализовать.

В финале Кирьос сыграет с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия) – Петр Гоевчик (Германия).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) – Ник Кирьос (Австралия) – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)