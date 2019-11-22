Карен Хачанов: «Мы безумно счастливы»

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал Кубка Дэвиса. В решающей встрече четвертьфинального противостояния с Сербией он в парной игре вместе с Андреем Рублевым победил Новака Джоковича и Виктора Троицки.

— Матч прошел на очень высоком уровне, — сказал Хачанов в эфире «Матч ТВ». — Все решилось на тай-брейке в третьей игре — обе команды заслуживали победу, но мы в этот вечер были чуть лучше. — Старались держать уровень и реализовывать моменты, мы безумно счастливы. Мы боролись за то, чтобы не играть квалификацию в следующем году, а напрямую попасть в финальный раунд Кубка Дэвиса.

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