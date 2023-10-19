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Сегодня, 16:02

Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Токио

Алина Савинова
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Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэня во втором круге турнира в Токио (Япония).

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Карацев 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Чжичжэня 3 эйса и 2 двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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