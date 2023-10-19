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Сегодня, 10:10

Де Минаур обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил аргентинца Диего Шварцман во втором круге турнира ATP 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 6:0, 7:5. Следующим соперником Де Минаура станет победитель встречи Чжан Чжичжэнь (Китай) — Аслан Карацев (Россия).

В другом матче второго круга Алексей Попырин (Австралия) победил Кристиана Гарина (Чили) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:0, 7:5

Алексей Попырин (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили, Q) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2

Теннис
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