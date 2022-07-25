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Сегодня, 21:00

Синнер назвал Италию теннисной державой

Алексей Еремин
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10-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое положение в обновленном рейтинге ATP. Итальянский теннисист опережает всех своих соотечественников.

«Для меня звание первой ракетки Италии ничего не значит. Это просто факт. Маттео Берреттини не повезло в этом году, и Лоренцо Музетти находится в хорошей форме после победы на турнире в Гамбурге. В Италии много разных игроков, и они все отличные. Нашу страну можно назвать теннисной державой», — цитирует Repubblica Синнера.

На турнире Уимблдон 20-летний теннисист дошел до четвертьфинала турнира, где уступил будущему чемпиону соревнований сербу Новаку Джоковичу (7:5, 6:2, 3:6, 2:6, 2:6).

Источник: https://www.repubblica.it/sport/tennis/2022/07/24/news/sinner_intervista-359050221/
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