Синнер назвал Италию теннисной державой

10-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое положение в обновленном рейтинге ATP. Итальянский теннисист опережает всех своих соотечественников.

«Для меня звание первой ракетки Италии ничего не значит. Это просто факт. Маттео Берреттини не повезло в этом году, и Лоренцо Музетти находится в хорошей форме после победы на турнире в Гамбурге. В Италии много разных игроков, и они все отличные. Нашу страну можно назвать теннисной державой», — цитирует Repubblica Синнера.

На турнире Уимблдон 20-летний теннисист дошел до четвертьфинала турнира, где уступил будущему чемпиону соревнований сербу Новаку Джоковичу (7:5, 6:2, 3:6, 2:6, 2:6).