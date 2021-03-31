Карацев сыграет на турнире в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев значится в заявочном списке турнира BMW Open, который пройдет с 26 апреля по 2 мая.

Лидером посева должен стать немец Александр Зверев — единственный представитель Топ-20 на турнире в Мюнхене (Германия).

Ранее россиянин снялся с турнира ATP 250 в Кальяри (Италия), который стартует 5 апреля. В основной сетке его заменит австриец Деннис Новак.