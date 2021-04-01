Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Майами
06:46
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:2
3
Зачет
vs
12
Офсайд
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