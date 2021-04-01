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Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Майами

06:46
Роберто Баутиста Агут. Фото Twitter
Роберто Баутиста Агут. Фото Twitter
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:2

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