Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Майами

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:2