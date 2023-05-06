Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:24

Карацев снялся с квалификации «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Аслан Карацев не выступит в квалификации «Мастерса» в Риме , которая стартует в понедельник.

На этой неделе 121-я ракетка мира дошел до полуфинала турнира в Мадриде, где уступил Яну-Леннарду Штруффу. По ходу матча он брал медицинский перерыв из-за проблем с левы бедром. Штруфф также снялся с квалификации, но остается восьмым в списке запасных основной сетки.

За выход в основу турнира в Риме поборются трое теннисистов из России — Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Теннис
Аслан Карацев
3
0
Читайте также
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — Хачанову: «Крупнейший трофей в парном разряде я берег для тебя»

Маррей вышел в финал «Челленджера» и вернется в топ-50 рейтинга ATP
Новости
RSS RSS
Все новости