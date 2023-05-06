Карацев снялся с квалификации «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев не выступит в квалификации «Мастерса» в Риме , которая стартует в понедельник.

На этой неделе 121-я ракетка мира дошел до полуфинала турнира в Мадриде, где уступил Яну-Леннарду Штруффу. По ходу матча он брал медицинский перерыв из-за проблем с левы бедром. Штруфф также снялся с квалификации, но остается восьмым в списке запасных основной сетки.

За выход в основу турнира в Риме поборются трое теннисистов из России — Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Павел Котов.