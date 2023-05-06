Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:38

Рублев — Хачанову: «Крупнейший трофей в парном разряде я берег для тебя»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о завоевании с Кареном Хачановым трофея в парном разряде на трунире в Мадриде.

6 мая спортсмены выиграли первый совместный титул, победив Рохана Бопанну и Мэттью Эбдена в финале «Мастерса».

«Вы не представляете, сколько он мне дерьма наговорил за то, что я выигрывал парные титулы с другими ребятами... Карен говорил: «Ты играешь один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не побеждал». Крупнейший я берег для тебя», — сказал Рублев в послематчевом интервью на корте, обратившись к Хачанову.

Для Хачанова это первый титул в парном разряде, для Рублева — четвертый и самый крупный.

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Россияне Хачанов и Рублев стали победителями «мастерса» в Мадриде в паре
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
Погибшим при взрыве авто Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФТР надеются, что победа на «Мастерсе» в Мадриде будет не последним совместным титулом для Рублева и Хачанова
Новости
RSS RSS
Все новости