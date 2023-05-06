Маррей вышел в финал «Челленджера» и вернется в топ-50 рейтинга ATP

Британский теннисист Энди Маррей стал финалистом «Челленджера» в Экс-ан-Провансе.

В полуфинале 35-летний спортсмен обыграл Харольда Майо со счетом 7:5, 6:1.

Маррей впервые c февраля 2021 года вышел в финал «Челленджера». За счет этого он вернется в топ-50 — на 48-ю строчку в случае поражения в финале и на 42-ю в случае победы. Сейчас он занимает 52-е место в рейтинге ATP.

За титул в Экс-ан-Провансе Маррей поборется с первым сеяным, американцем Томми Полом.