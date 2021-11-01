ATP опубликовал обновленную версию чемпионской гонки от 1 ноября.

Итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на восьмое место.

В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, занимая второе и пятое место соответственно.

Лидером остается серб Новак Джокович.

Чемпионская гонка ATP от 1 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5695.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5595.

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4210.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4090.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3105.

8 (10). Янник Синнер (Италия) — 3015.

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.

13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2280.

26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1340.