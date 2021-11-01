Синнер поднялся на восьмое место в чемпионской гонке ATP, в топ-10 — Медведев и Рублев
ATP опубликовал обновленную версию чемпионской гонки от 1 ноября.
Итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на восьмое место.
В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, занимая второе и пятое место соответственно.
Лидером остается серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка ATP от 1 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6470.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5695.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 5595.
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4210.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4090.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3105.
8 (10). Янник Синнер (Италия) — 3015.
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2955.
13 (13). Аслан Карацев (Россия) — 2280.
26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1340.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю