Карацев обыграл Тиафо в первом круге турнира в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Токио (Япония) — 6:3, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 1 час 39 минут. В решающем сете Карацев уступал на тай-брейке со счетом 0:4, но сумел отыграться и вырвать победу.

Карацев сделал 10 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Тиафо 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Хуберт Хуркач (Польша).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 6:3, 7:6 (7:4)