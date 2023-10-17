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Сегодня, 13:07

Циципас: «Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на критику в свой адрес.

«Людям, которые утверждают, что я больше не сосредоточен на теннисе, могу сказать, что я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Я не хочу никому ничего доказывать, кроме самого себя. Главное — доказать себе, что я способен вернуть свой уровень. Я в это верю», — заявил Циципас.

В начале октября теннисист сообщил, что прекратил сотрудничество с австралийским специалистом Марком Филиппуссисом и снова будет работать со своим отцом Апостолосом Циципасом.

25-летний Циципас является финалистом 2 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победителем 11 турниров ATP. На данный момент он занимает 7-е место в рейтинге АТР.

Источник: https://www.ubitennis.net/2023/10/stefanos-tsitsipas-hits-back-at-criticism-over-his-commitment-to-tennis/
Стефанос Циципас
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