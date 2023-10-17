Циципас: «Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере»

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на критику в свой адрес.

«Людям, которые утверждают, что я больше не сосредоточен на теннисе, могу сказать, что я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Я не хочу никому ничего доказывать, кроме самого себя. Главное — доказать себе, что я способен вернуть свой уровень. Я в это верю», — заявил Циципас.

В начале октября теннисист сообщил, что прекратил сотрудничество с австралийским специалистом Марком Филиппуссисом и снова будет работать со своим отцом Апостолосом Циципасом.

25-летний Циципас является финалистом 2 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победителем 11 турниров ATP. На данный момент он занимает 7-е место в рейтинге АТР.