Карацев — о победе над Марреем: «Я с опозданием вышел на такой уровень»

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о важности свой победы в Сиднее над Энди Марреем — 6:3, 6:3.

«С опозданием вышел на такой уровень, для меня было очень важно сыграть с таким соперником — одним из величайших в истории. То, что он сейчас делает, по-моему, невероятно. Снова выступать на таком уровне после его травмы — очень мощно», — цитирует Карацева atptour.com.

Маррей является обладателем трех «Больших шлемов». 28-летний Карацев завоевал третий титул ATP в карьере в одиночном разряде.