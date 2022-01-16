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Сегодня, 08:14

Карацев — о победе над Марреем: «Я с опозданием вышел на такой уровень»

Виктория Кравченко

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о важности свой победы в Сиднее над Энди Марреем — 6:3, 6:3.

«С опозданием вышел на такой уровень, для меня было очень важно сыграть с таким соперником — одним из величайших в истории. То, что он сейчас делает, по-моему, невероятно. Снова выступать на таком уровне после его травмы — очень мощно», — цитирует Карацева atptour.com.

Маррей является обладателем трех «Больших шлемов». 28-летний Карацев завоевал третий титул ATP в карьере в одиночном разряде.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/murray-sydney-2022-final-reaction
Аслан Карацев
Энди Маррей
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