Тарпищев оценил победу Карацева над Марреем в финале турнира в Сиднее

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что победа российского теннисиста Аслана Карацева на турнире в Сиднее важна прежде всего с психологической точки зрения перед стартом Australian Open.

Карацев обыграл британца Энди Маррея в финале со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

«Играл он очень здорово, даже правильно, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Не дал Маррею ввязаться в обмен дальними ударами и за счет скорости его разрывал. У Аслана была правильная аритмия в игре, выиграл Карацев заслуженно и играл очень правильно».

«В Австралии у него будет сложный соперник в первом круге. Большой шлем — это другой турнир, с другой аурой, там все другое, и пять сетов... С психологической точки зрения победа в Сиднее полезна, но руку на пульсе перед Мельбурном надо держать», — добавил он.

28-летний Карцев выиграл свой третий трофей под эгидой ATP. В первом круге Australian Open он сыграет с испанцем Хауме Мунаром. Турнир пройдет с 17 по 30 января.