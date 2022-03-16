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Сегодня, 17:07

«Какого черта?! Это возмутительно!» Бублик — о качестве покрытия в Индиан-Уэллсе

Бублик раскритиковал качество покрытия в Индиан-Уэллсе
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Казахстанский теннисист Александр Бублик остался недоволен качеством покрытия после проигранного матча на турнире в Индиан-Уэллсе.

Момент недовольства теннисиста попал на камеру.

«Это грунтовое покрытие. Какого черта?! Возмутительно! Это не хардовое покрытие, ну серьезно», — возмутился Бублик.

24-летний спортсмен выразил свое негодование после матча своему сопернику Григору Димитрову. Болгарин переиграл Бублика в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Александр Бублик
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