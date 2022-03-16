Андрей Чесноков считает, что Рублев может выиграть турнир в Индиан-Уэллсе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Андрея Рублева выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Рублев может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки. Это давление на любого игрока. Если соперник не в очень хорошей форме, то Рублев его сносит.

Андрей нашел свою форму. Начинает показывать теннис все лучше и лучше. На этом турнире его будет сложно остановить. Да, может проиграть, но сопернику, чтобы победить его, нужно будет пройти очень сложный путь", — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Сегодня, 16 марта, Рублев обыграл Фрэнсиса Тиафо в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 6:4.

В четвертом круге россиянин сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, которого три недели назад обыграл в полуфинале турнира в Дубае.