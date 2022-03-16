«Рафа в этом году невероятно хорош». Маррей — о фаворитах «Ролан Гаррос»

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей высказался о фаворитах предстоящего открытого чемпионата Франции по теннису.

«Прямо сейчас я бы назвал Рафу главным фаворитом «Ролан Гаррос».

Новак в последнее время играет не очень много. А вот Рафа в этом году невероятно хорош. Он и сам говорил, что не ожидал такого начала года. Сейчас он расслаблен. И я полагаю, в этом году на нем меньше давления, чем было последние пару турниров «Ролан Гаррос».

Но я бы не стал сбрасывать со счетов Новака. Однако ему будет сложно, так как он пропустил довольно много", — цитирует Маррея Tennis Head.

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 22 мая. Рекордсменом по количеству выигранных титулов на «Ролан Гаррос» является Рафаэль Надаль — 13.