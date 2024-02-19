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Сегодня, 11:30

Кафельников рассказал о своей главной мечте

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своей главной мечте.

— Нет ли у меня желания в перспективе стать капитаном сборной России? Мало ли чего я хочу. Хочу очень многого, но, к сожалению, это все нереальные желания. Боюсь, что до этого времени мы не доживем и я не доживу. Все происходящее — не на один год, и те же спортсмены теряют мечту.

О чем мечтаю я? О том, чтобы быстрее все плохое закончилось и наступили светлые времена для всех. Чтобы все вновь подружились. Это самое большое желание. Остальные — уже его производные...

Шамиль Тарпищев, Евгений Кафельников, Борис Ельцин, Марат Сафин. 600 часов на личном самолете и красное вино с Ельциным. Вторая часть монолога Евгения Кафельникова

Евгений Кафельников
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