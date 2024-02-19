Кафельников рассказал о своей главной мечте

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своей главной мечте.

— Нет ли у меня желания в перспективе стать капитаном сборной России? Мало ли чего я хочу. Хочу очень многого, но, к сожалению, это все нереальные желания. Боюсь, что до этого времени мы не доживем и я не доживу. Все происходящее — не на один год, и те же спортсмены теряют мечту.