Кафельников рассказал о своей главной мечте
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своей главной мечте.
— Нет ли у меня желания в перспективе стать капитаном сборной России? Мало ли чего я хочу. Хочу очень многого, но, к сожалению, это все нереальные желания. Боюсь, что до этого времени мы не доживем и я не доживу. Все происходящее — не на один год, и те же спортсмены теряют мечту.
О чем мечтаю я? О том, чтобы быстрее все плохое закончилось и наступили светлые времена для всех. Чтобы все вновь подружились. Это самое большое желание. Остальные — уже его производные...
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