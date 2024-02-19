Кафельников: «После каждого матча «Кубка Кремля» были гулянки до двух ночи. Все удивлялись, как я так гуляю и выигрываю»
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, пять раз подряд выигравший «Кубок Кремля» с 1997 по 2001 год, в монологе для «СЭ» вспомнил некоторые подробности о том, как это происходило.
— Что касается «Кубка Кремля» и пяти подряд побед на нем, то к ним я шел постепенно и равномерно. Сначала в 1994-м, когда я уже был в мировой двадцатке, то есть в элите мирового тенниса, проиграл в четвертьфинале. В 1995-м уступил в тяжелом полуфинальном матче Даниэлю Вацеку, моему партнеру по паре. В 1996-м меня обыграл Горан Иванишевич, который был на пике карьеры, — ничего страшного и обидного. Горан любил играть в залах, любил Москву и был большим мастером.
А потом все случилось так, как и должно было случиться. В 1997-м я выиграл свой первый титул в «Олимпийском», обыграв в финале чеха Петра Корду, и тем самым завоевал московскую публику. Потом уже было намного проще. Понимал: с кем бы ни играл, у меня отличные шансы повторить успех. Так что эти пять лет и пять побед прошли молниеносно. Горжусь этим рекордом. Пять лет подряд выигрывать один и тот же турнир — хороший показатель.
Самые яркие истории о «Кубке Кремля»? Это точно не для глаз читателей. Историй было очень много, но пусть они останутся для узкого круга. Но точно могу сказать, что после каждого матча были ночные клубы и гулянки минимум до двух ночи. Все удивлялись, как я так гуляю и выигрываю. Молодой был, море по колено. Эмоции помогали. И так вплоть до 2002-го, когда в полуфинале проиграл голландцу Шенгу Схалкену.
Больно ли было, когда разрушали спорткомплекс «Олимпийский»? Ты знаешь, нет. Рано или поздно это должно было случиться, как случается со всеми аренами, которые отслужили свой срок. Хотим мы этого или нет, но при всех наших самых классных воспоминаниях о том или ином стадионе все однажды устаревает и разрушается, и с этим приходится что-то делать.