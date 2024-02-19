Кафельников: «После каждого матча «Кубка Кремля» были гулянки до двух ночи. Все удивлялись, как я так гуляю и выигрываю»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, пять раз подряд выигравший «Кубок Кремля» с 1997 по 2001 год, в монологе для «СЭ» вспомнил некоторые подробности о том, как это происходило.

— Что касается «Кубка Кремля» и пяти подряд побед на нем, то к ним я шел постепенно и равномерно. Сначала в 1994-м, когда я уже был в мировой двадцатке, то есть в элите мирового тенниса, проиграл в четвертьфинале. В 1995-м уступил в тяжелом полуфинальном матче Даниэлю Вацеку, моему партнеру по паре. В 1996-м меня обыграл Горан Иванишевич, который был на пике карьеры, — ничего страшного и обидного. Горан любил играть в залах, любил Москву и был большим мастером.

А потом все случилось так, как и должно было случиться. В 1997-м я выиграл свой первый титул в «Олимпийском», обыграв в финале чеха Петра Корду, и тем самым завоевал московскую публику. Потом уже было намного проще. Понимал: с кем бы ни играл, у меня отличные шансы повторить успех. Так что эти пять лет и пять побед прошли молниеносно. Горжусь этим рекордом. Пять лет подряд выигрывать один и тот же турнир — хороший показатель.

Самые яркие истории о «Кубке Кремля»? Это точно не для глаз читателей. Историй было очень много, но пусть они останутся для узкого круга. Но точно могу сказать, что после каждого матча были ночные клубы и гулянки минимум до двух ночи. Все удивлялись, как я так гуляю и выигрываю. Молодой был, море по колено. Эмоции помогали. И так вплоть до 2002-го, когда в полуфинале проиграл голландцу Шенгу Схалкену.