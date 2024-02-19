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Сегодня, 08:30

Кафельников рассказал о личном самолете, который у него был на стыке веков

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников.
Фото Getty Images

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о личном самолете, который у него был на стыке ХХ и ХХI веков.

— Многим, конечно, были интересны внешние атрибуты моего успеха. «Феррари», личный самолет, — рассказывает Кафельников. — Таких целей изначально, конечно, не было, все происходило спонтанно. Ты занимаешься спортом, хочешь выигрывать, думаешь об этом. А когда добиваешься — чувствуешь большое моральное удовлетворение. Денег при этом становится все больше, и не будешь же ты их скирдовать, чтобы они просто где-то лежали. Тебе 20 с небольшим, и хочется их потратить — иначе для чего зарабатываешь? Возникают какие-то свойственные молодости желания, и ты их осуществляешь.

Вот и с тем же самолетом возникло предложение, и я подумал: почему бы и нет? Все тогда арендовали, и, наверное, это было правильно. Но абсолютно не жалею, что в свое время получил такой бесценный опыт. Тем более что продал его дороже, чем купил (приобрел за 17 миллионов долларов, продал за 17 с половиной. - Прим. И. Р.), и покупка была не в кредит. Вообще не люблю жить в кредит и до сих пор их не беру. И всем рекомендую не брать, если есть возможность.

Шамиль Тарпищев, Евгений Кафельников, Борис Ельцин, Марат Сафин. 600 часов на личном самолете и красное вино с Ельциным. Вторая часть монолога Евгения Кафельникова

На самолете я летел из Ташкента на свою единственную и победную Олимпиаду — в Сидней. Полет был долгим, с двумя посадками, и пилот позволял мне какое-то время посидеть за штурвалом. 10-15 минут — и обратно в салон. Тогда я летел один, а годом ранее, в 1999-м, личного самолета у меня еще не было, и я просто арендовал чартер для всей нашей сборной, пять-шесть человек, чтобы она из того же Ташкента прилетела в ту же Австралию на матч Кубка Дэвиса. И Марат Сафин там тоже был. Большой бандой летели! Федерация какую-то часть покрыла, но большую — я.

В 2002-м самолет я продал. Во-первых, уже получил от него все, что хотел. Во-вторых, понял, что намного проще и выгоднее арендовать борт. А в-третьих, поступило хорошее предложение о продаже. Обычно, если что-то покупаешь, после этого цена автоматом падает на 20-30 процентов. Покупаешь, допустим, машину, выезжаешь из салона — все, она уже на треть дешевле. А у меня так получилось, что я пролетал на нем 600 часов и еще мне предложили больше, чем я за него заплатил. О дальнейшей его судьбе я не знаю.

Теннис
Евгений Кафельников
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