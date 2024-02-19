Кафельников рассказал о личном самолете, который у него был на стыке веков

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о личном самолете, который у него был на стыке ХХ и ХХI веков.

— Многим, конечно, были интересны внешние атрибуты моего успеха. «Феррари», личный самолет, — рассказывает Кафельников. — Таких целей изначально, конечно, не было, все происходило спонтанно. Ты занимаешься спортом, хочешь выигрывать, думаешь об этом. А когда добиваешься — чувствуешь большое моральное удовлетворение. Денег при этом становится все больше, и не будешь же ты их скирдовать, чтобы они просто где-то лежали. Тебе 20 с небольшим, и хочется их потратить — иначе для чего зарабатываешь? Возникают какие-то свойственные молодости желания, и ты их осуществляешь.

Вот и с тем же самолетом возникло предложение, и я подумал: почему бы и нет? Все тогда арендовали, и, наверное, это было правильно. Но абсолютно не жалею, что в свое время получил такой бесценный опыт. Тем более что продал его дороже, чем купил (приобрел за 17 миллионов долларов, продал за 17 с половиной. - Прим. И. Р. ), и покупка была не в кредит. Вообще не люблю жить в кредит и до сих пор их не беру. И всем рекомендую не брать, если есть возможность.

На самолете я летел из Ташкента на свою единственную и победную Олимпиаду — в Сидней. Полет был долгим, с двумя посадками, и пилот позволял мне какое-то время посидеть за штурвалом. 10-15 минут — и обратно в салон. Тогда я летел один, а годом ранее, в 1999-м, личного самолета у меня еще не было, и я просто арендовал чартер для всей нашей сборной, пять-шесть человек, чтобы она из того же Ташкента прилетела в ту же Австралию на матч Кубка Дэвиса. И Марат Сафин там тоже был. Большой бандой летели! Федерация какую-то часть покрыла, но большую — я.