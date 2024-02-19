Кафельников: «Сампрас — закрытый, никогда не любил публичности. Агасси — веселый, озорной»
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал об отношениях со своими знаменитыми соперниками и о том, кого считает лучшими теннисистами всех времен.
— У меня вообще не было проблем с отношениями с соперниками. Конечно, были идиоты, которых все терпеть не могли в раздевалке, но такое в любом виде спорта происходит. Называть их спустя столько лет не буду. Но в подавляющем большинстве случаев ребята были нормальные и относились друг к другу с уважением.
Какими были звезды? Пит Сампрас — достаточно закрытый, не любит публичности, и я его понимаю. Когда ты — первая ракетка мира на протяжении многих лет и тебе нужно все время отстаивать свое лидерство, наверное, хочется уединиться, чтобы тебя никто не беспокоил. Его уровень и его стабильность были сопряжены с большими психологическими нагрузками.
Последний раз на сегодня видел Пита, когда лет семь-восемь назад в Нью-Йорке чествовали всех первых ракеток мира. Отмечался какой-то юбилей рейтинга АТР, и позвали всех, кто когда-либо занимал в нем первую строчку. Там же встретил и Андре Агасси, который по характеру прямая противоположность Сампрасу — веселый, озорной, прикольный. Как-то раз играли на турнире в Цинциннати, и там есть большой аквапарк с аттракционами. Он договорился — и для нас с 8 до 11 вечера закрыли весь парк. Агасси собрал нас, человек 15 теннисистов, всех, кто с ним общался. И мы шикарно провели там эти часы, у меня в архиве до сих пор лежит много фотографий с этого мероприятия. Очень хороший парень!
А кого считаю лучшим теннисистом из всех, кого видел... Ох, сложно. По статистике даже не обсуждается — Джокович. Он величайший, выиграл уже 24 турнира «Большого шлема», и еще есть порох в пороховницах. Но даже в этой тройке мой личный приоритет — Надаль. По стилю, по тому, как он себя позиционирует.
Я застал поздних Джона Макинроя и Ивана Лендла, но не видел их на пике. Также не играл против праймового Роджера Федерера, хотя при мне он уже вошел в топ-10 и мы встречались на корте раз пять-шесть. Надаль тогда вообще только начинал, помню его 15-летним парнем на турнире в Монте-Карло. А реально по таланту, который, к сожалению, полностью не развился, выделю чилийца Марсело Риоса. У него было уникальное ощущение мяча.
Насколько помню, баланс с Федерером у нас — в мою пользу (4:2. - Прим. И.Р.). Победы точно одерживали оба. Почему-то мне больше запомнились поражения — на Кубке Дэвиса в Москве в 2002-м и в полуфинале турнира в Милане в 2001-м, когда он выиграл свой первый титул. В любом случае, когда мы встречались, его карьера только начиналась. С праймовым Роджером мне играть не доводилось, а с Надалем и Джоковичем — вообще никогда.