Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:50

Кафельников: «Сампрас — закрытый, никогда не любил публичности. Агасси — веселый, озорной»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Кафельников.
Фото Сергей Киврин и Андрей Голованов, архив «СЭ»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал об отношениях со своими знаменитыми соперниками и о том, кого считает лучшими теннисистами всех времен.

— У меня вообще не было проблем с отношениями с соперниками. Конечно, были идиоты, которых все терпеть не могли в раздевалке, но такое в любом виде спорта происходит. Называть их спустя столько лет не буду. Но в подавляющем большинстве случаев ребята были нормальные и относились друг к другу с уважением.

Какими были звезды? Пит Сампрас — достаточно закрытый, не любит публичности, и я его понимаю. Когда ты — первая ракетка мира на протяжении многих лет и тебе нужно все время отстаивать свое лидерство, наверное, хочется уединиться, чтобы тебя никто не беспокоил. Его уровень и его стабильность были сопряжены с большими психологическими нагрузками.

Последний раз на сегодня видел Пита, когда лет семь-восемь назад в Нью-Йорке чествовали всех первых ракеток мира. Отмечался какой-то юбилей рейтинга АТР, и позвали всех, кто когда-либо занимал в нем первую строчку. Там же встретил и Андре Агасси, который по характеру прямая противоположность Сампрасу — веселый, озорной, прикольный. Как-то раз играли на турнире в Цинциннати, и там есть большой аквапарк с аттракционами. Он договорился — и для нас с 8 до 11 вечера закрыли весь парк. Агасси собрал нас, человек 15 теннисистов, всех, кто с ним общался. И мы шикарно провели там эти часы, у меня в архиве до сих пор лежит много фотографий с этого мероприятия. Очень хороший парень!

Шамиль Тарпищев, Евгений Кафельников, Борис Ельцин, Марат Сафин. 600 часов на личном самолете и красное вино с Ельциным. Вторая часть монолога Евгения Кафельникова

А кого считаю лучшим теннисистом из всех, кого видел... Ох, сложно. По статистике даже не обсуждается — Джокович. Он величайший, выиграл уже 24 турнира «Большого шлема», и еще есть порох в пороховницах. Но даже в этой тройке мой личный приоритет — Надаль. По стилю, по тому, как он себя позиционирует.

Я застал поздних Джона Макинроя и Ивана Лендла, но не видел их на пике. Также не играл против праймового Роджера Федерера, хотя при мне он уже вошел в топ-10 и мы встречались на корте раз пять-шесть. Надаль тогда вообще только начинал, помню его 15-летним парнем на турнире в Монте-Карло. А реально по таланту, который, к сожалению, полностью не развился, выделю чилийца Марсело Риоса. У него было уникальное ощущение мяча.

Насколько помню, баланс с Федерером у нас — в мою пользу (4:2. - Прим. И.Р.). Победы точно одерживали оба. Почему-то мне больше запомнились поражения — на Кубке Дэвиса в Москве в 2002-м и в полуфинале турнира в Милане в 2001-м, когда он выиграл свой первый титул. В любом случае, когда мы встречались, его карьера только начиналась. С праймовым Роджером мне играть не доводилось, а с Надалем и Джоковичем — вообще никогда.

Теннис
Андре Агасси
Евгений Кафельников
1
0
Читайте также
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
Команда Латыпова отдала бронзовые медали Спартакиады 2024 белорусам
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников рассказал о личном самолете, который у него был на стыке веков

Синнер обошел Медведева в обновленном рейтинге ATP
Новости
RSS RSS
Все новости