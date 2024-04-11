Кафельников — о победе Хачанова над Медведевым: «Карену предоставился шанс, он им воспользовался. Молодец»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Карена Хачанова над Даниилом Медведевым (6:3, 7:5) в 1/8 финала турнира в Монте-Карло.

«Из-за того, что это грунт, конечно, шансы Хачанова были намного выше, чем если бы они играли в любом другом месте: на харде или в зале. Это, безусловно, сыграло на руку Карену. Ему предоставился шанс, он им воспользовался, вышел в четвертьфинал. Молодец», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев и Хачанов играли между собой на турнирах ATP семь раз. Счет по личным встречам — 5:2 в пользу Медведева.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем в паре Александр Зверев (Германия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 12).

(Савелий Максимцев)