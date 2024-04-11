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Сегодня, 14:51

Медведев разозлился на судью во время матча с Хачановым

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал работу судьи в матче третьего круга «мастерса» в Монте-Карло против соотечественника Карена Хачанова.

Во втором сете после проигранного гейма на приеме при счете 5:6 спортсмен обратился к супервайзеру с жалобой на то, что судья не увидел аут.

«Кто примет меры? Вчера мяч ушел в аут. Этот мяч тоже в ауте. Кто возьмет на себя ответственность? Судейство — не моя обязанность. Это этот парень в очках... Ему не нужны очки, потому что он ничего не видит. Почему это происходит уже второй день подряд? Открой свои чертовы глаза и сделай что-нибудь!» — сказал Медведев.

Матч завершился победой Хачанова со счетом 6:3, 7:5. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с греком Стефаносом Циципасом.

Во время встречи второго круга против француза Гаэля Монфиса Медведев также вступил в конфликт с судьей, оставшись недовольным его решением.

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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