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Сегодня, 16:26

Кафельников считает, что Хачанов может выйти в полуфинал турнира в Монте-Карло

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» оценил шансы Карена Хачанова на победу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

11 апреля Хачанов обыграл Даниил Медведева (6:3, 7:5) в 1/8 финала «мастерса» в Монако. В следующей стадии турнира российский теннисист встретится либо с немцем Александром Зверевым, либо с греком Стефаносом Циципасом.

«Я думаю, что и Зверев, и Циципас Карену по зубам. Ему нужно просто собраться. Надеюсь, с мотивацией проблем не будет. Я смотрю на завтрашний матч с большим оптимизмом», — добавил Кафельников.

Хачанов и Зверев играли между собой пять раз. Счет по личным встречам — 3:2 в пользу немца. Против Циципаса российский теннисист провел восемь матчей, одержав в них одну победу.

Савелий Максимцев

Теннис
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
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