Кафельников назвал причины поражения Карацева в финале турнира в Белграде

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Аслана Карацева в финале турнира ATP в Сербии против итальянца Маттео Береттини со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

«У итальянца было преимущество, вчера он сумел добыть легкую победу в полуфинале, истратив меньшее количество сил. У Аслана были шансы завершить матч в свою пользу, к сожалению, Маттео был свежее в концовке третьего сета. Результат можно считать достойным», — сказал Кафельников «СЭ».

Также Кафельников оценил шансы на следующий турнир Аслана, который пройдет уже на следующей неделе.

«Он провел хорошую неделю, но впереди Мюнхен, ничего страшного, успеет восстановиться. Для его молодого возраста, два с половиной дня достаточно, чтобы набраться сил и показать хороший уровень игры. Грунт его излюбленное покрытие, он посеян третьим номером, начинает со второго круга. У него есть все, чтобы выиграть турнир в Германии, результат зависит от него», — добавил Кафельников.

В полуфинале турнира ATP в Белграде (Сербия) 27-летний Карацев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах (5:7, 6:4, 4:6).

(Антон Иванов)