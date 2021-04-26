Карацев назвал причину поражения в финале турнира ATP в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражение от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира ATP в Белграде (1:6, 6:3, 6:7 (0:7)).

«Возможно, сказался полуфинал, но я не был сосредоточен на каждом розыгрыше. Нужно отдать должное сопернику, в конце он играл фантастически и подавал очень здорово. А у меня не получалось подавать и добавлять мощи.

На тай-брейке он подавал невероятно, а я выключился. Были розыгрыши, в которых я выключился, а он провел хороший тай-брейк, заставлял меня играть на пределе», приводит слова Карацева atptour.com.

В полуфинале турнира россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).