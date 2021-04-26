Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карацев назвал причину поражения в финале турнира ATP в Белграде

08:35
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражение от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира ATP в Белграде (1:6, 6:3, 6:7 (0:7)).

«Возможно, сказался полуфинал, но я не был сосредоточен на каждом розыгрыше. Нужно отдать должное сопернику, в конце он играл фантастически и подавал очень здорово. А у меня не получалось подавать и добавлять мощи.

На тай-брейке он подавал невероятно, а я выключился. Были розыгрыши, в которых я выключился, а он провел хороший тай-брейк, заставлял меня играть на пределе», приводит слова Карацева atptour.com.

В полуфинале турнира россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/karatsev-belgrade-2021-sunday-final-reaction

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Массовая драка произошла в Москве
Почему полный отказ от алкоголя может быть смертельно опасен
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд