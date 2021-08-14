Изнер победил Монфиса и вышел на Медведева в полуфинале турнира в Торонто
06:30
Американский теннисист Джон Изнер в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла француза Гаэля Монфиса со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Американец сделал 13 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из 7.
В полуфинале турнира Изнер встретится с Даниилом Медведевым. Матч пройдет 15 августа и начнется в 3:00 мск.
Читайте также
Где-то за медали Токио-2020 дают миллионы, где-то — дома. А африканским героям обещают провести электричество
Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге. Что теперь грозит нашему спорту?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю