Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачом в четвертьфинале турнира в Торонто (2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

«Было очень сложно. Когда мы играли на «Уимблдоне», у меня было ощущение, что я мог выиграть раньше, но в итоге победил он. Здесь было наоборот. У него были шансы, минимум два сета он играл лучше меня. Но это теннис. У нас обоих отличные подачи, мне удалось выполнить несколько эйсов в нужные моменты. Было непросто, он меня переигрывал. Но такие победы придают огромный заряд уверенности.

Мы не то чтобы лучшие друзья, но он один из самых добрых ребят в туре. А я — точно нет. По-моему, он со всеми обнимается (улыбается). Он даже извинялся за то, что заставил меня ждать перед матчболом, — хотя я и сделал эйс», — приводит слова Медведева Tennis TV.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Россиянин сделал 22 эйса и 4 двойные ошибки, а также не реализовал один брейк-пойнт из двух возможных. На счету поляка 8 подач навылет и одна ошибки на второй подаче, а также 2 брейк-пойнта из 9

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Джон Изнер (США) — Гаэль Монфис (Франция).