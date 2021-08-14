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Тренер Джоковича: «Если Новак выиграет US Open в этом году, его слава будет вечной»

15:24
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Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал об ожиданиях от предстоящего турнира US Open.

«Я — часть команды, которая создает историю. Если Джокович выиграет US Open в этом году и соберет календарный Большой шлем, его слава будет вечной, как и у Рода Лэйвера. Хотя нужно признать, что добиться такого успеха в двадцать первом веке намного сложнее, чем в те времена.

Новаку было очень нелегко. Пять-шесть лет назад никто и представить не мог, что Джокович достигнет такого исторического масштаба», — приводит слова Иванишевича Tennishead со ссылкой на Jutarnji List.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября

Дополнительная информация:

https://tennishead.net/djokovic-enter-immortality-achieves-calendar-slam-declares-wimbledon-legend/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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