Итальянский теннисист Синнер стал первым финалистом турнира в Майами
22:46
Итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Роберто Баутисту-Агута и вышел в финал «Мастерса» в Майами.
В финале Синнер может встретиться с российским теннисистом Андреем Рублевым, если он обыграет поляка Хуберта Хуркача.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 21) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — 5:7, 6:4, 6:4
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