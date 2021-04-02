Итальянский теннисист Синнер стал первым финалистом турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер переиграл Роберто Баутисту-Агута и вышел в финал «Мастерса» в Майами.

В финале Синнер может встретиться с российским теннисистом Андреем Рублевым, если он обыграет поляка Хуберта Хуркача.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 21) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — 5:7, 6:4, 6:4