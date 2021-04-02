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Российский теннисист Рублев снялся с турнира ATP в Марбелье

21:21
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев снялся с турнира ATP-250 в Марбелье, сообщается в Twitter Entry List Updates.

Отметим, завтра 3 апреля в Марбелье состоится жеребьевка.

Соревнования проходят перед турниром «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), на который заявился Рублев. Воможно, россиянин отказался от участия в ATP, чтобы восстановиться к «Мастерсу».

Сегодня ночью, Рублев встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачом за выход в финал «Мастерса» в Майами (США).

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