Российский теннисист Рублев снялся с турнира ATP в Марбелье
21:21
Российский теннисист Андрей Рублев снялся с турнира ATP-250 в Марбелье, сообщается в Twitter Entry List Updates.
Отметим, завтра 3 апреля в Марбелье состоится жеребьевка.
Соревнования проходят перед турниром «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), на который заявился Рублев. Воможно, россиянин отказался от участия в ATP, чтобы восстановиться к «Мастерсу».
Сегодня ночью, Рублев встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачом за выход в финал «Мастерса» в Майами (США).
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